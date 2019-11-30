Haberler » 3. Sayfa » Tosya'da trafik kazası, 4 yaralı - Haber

Tosya'da trafik kazası, 4 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çevlik Köyü Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

30.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:17Tosya'da trafik kazası, 4 yaralı
'nun ilçesi Çevlik Köyü Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; 'dan Samsun istikametine gitmekte olan 41 YK 533 plakalı otomobil yine aynı yönde gitmekte olan tırla sürtüşmesi sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında Uğur G, Fadime G, Mehmet Ş. ve Günay A. yarandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kastamonu, İstanbul, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:53 Taş kırma makinesine düşen işçi öldü
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı
12:47 72 yaşındaki adam kendini astı
12:44 Malatya'da ev yangını, 3 kişi dumandan etkilendi
12:33 Cinayet zanlısı baba ve oğluna 106 yıl hapis cezası
12:27 Derecik kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
09:39 Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
30.11.2019 13:01:26