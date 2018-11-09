Tosya'da Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırılmıyor

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 2 ay içerisinde güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarla ilgili bilgi verdi.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tosya Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucuyla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"Güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre sürdürdüğü görevini başarıyla yerine getirmektedir. Güvenlik güçlerimizin yoğun ve gayretli çalışmaları sayesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmamaktadır. Uyuşturucu tacirleri, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmekle kalmayıp, gençlerimizi hedef alarak gelecek nesillerimizi de zehirlemektedir."
Son 2 ay içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkati çeken Pişkin, ilçenin D- 100 Karayolu üzerinde bulunması nedeniyle bölgenin geçiş güzerganında bulunduğunu kaydetti.
Kastamonu,Tosya