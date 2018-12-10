Tosya'da Uyuşturucuyla Mücadele

Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin
, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen başarılı çalışmalar gayret ve özverinin sonucudur." dedi.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Kaymakamı Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede emniyet ve asayişe yönelik başarılı operasyonlara imza atıldığını söyledi.
Suç ve suçluyla mücadele kapsamında kolluk görevlilerinin özveriyle mesai yaptığını vurgulayan Pişkin, şunları kaydetti:
"Tosya'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olarak kalması için güvenlik ve asayiş hizmetlerimizi 24 saat esasına göre büyük bir gayret içinde sürdürmeye devam ediyoruz. Özellikle son zamanlarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen başarılı çalışmalar bu gayret ve özverinin sonucudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçe insanımızın huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin ve esenliğinin selametine yönelmiş her türlü tehdit ve unsurlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
Kaymakam Pişkin, emniyet güçlerinin, hafta sonu yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdiğini anımsatarak tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.
Deniz Pişkin,Tosya
10 Aralık 2018 Pazartesi 19:42