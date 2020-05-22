Tosya'daki koronavirüs ile mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi - KASTAMONU

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında Tosya'da yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi.

22.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:38
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında Tosya'da yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Karadeniz, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Tosya'da koronavirüs salgınıyla yapılan mücadeleyle ilgili son durumu ele almak için toplandıklarını söyledi.
Tosya'nın uluslararası D-100 kara yolu üzerinde bulunması nedeniyle Kastamonu'nun bu anlamdaki en kritik ilçelerden biri olduğuna işaret eden Karadeniz, "Buradaki vakaları da diğer ilçelerimizde olduğu gibi artık en aza indirmek için hep birlikte gayret göstermek durumundayız. Bu mücadele bize şunu gösteriyor ki bu iş bitti diye bir şey en azından şu aşamada mümkün değil." dedi.
Mücadele verildikçe olumlu sonuçlar alındığını vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:
"Vakalar ve ölümler azaltılıyor ama bundan sonra normalleşme süreci dediğimiz süreç, eski normal kesinlikle değil, yeni bir normal. Dolayısıyla bundan sonraki yaşantımızı yeni normale göre düzenlemek ve ayarlamak zorundayız. Bir defa herkes maskesini takacak, toplu bulunulan yerlerde ve kamusal alanlarda. Sosyal mesafeye mutlaka uyulacak. İş hayatı için de bu geçerli. Sadece çarşıda pazarda olan bir şey değil. Tüm meslek grupları, ister kamuda, ister özel sektörde olsun, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde konuşlanarak çalışmalı ki bu salgının yayılma hızı düşsün."
Karadeniz, kişisel hijyene herkesin son derece dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Diğer ilçelerde bunu başardık. Tosya'da da bunu başaracağımıza inanıyorum. Artık, 'Kurum içinde bir arada olalım. Bir şey olmaz' diye bir şey yok, bulaşmaz diye bir şey de yok. Olabileceği ihtimalini düşünerek hep tedbirli olmak zorundayız. Eğer bu tedbiri sağlarsak netice alacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.
Toplantıya Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve diğer yetkililer katıldı. Tosya’daki koronavirüs ile mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi - KASTAMONU

Kaynak: AA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Karadeniz, Kastamonu, Tosya, Güncel, Haber

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