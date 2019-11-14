Haberler » Güncel » Tosya Dipsizgöl'de enerji nakil hattı yenileniyor - Haber

Tosya Dipsizgöl'de enerji nakil hattı yenileniyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Milli Parkı'nda enerji nakil hattı yenileniyor.

14.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:08Tosya Dipsizgöl'de enerji nakil hattı yenileniyor
Kastamonu'nun ilçesinde bulunan Dipsizgöl Milli Parkı'nda enerji nakil hattı yenileniyor.

Tosya ilçesinin en önemli turizm alanlarından biri olan ve Tosya Kaymakamlığına devredilen Dipsizgöl Milli Parkının enerji nakil hattı yenileme çalışmaları başladı. Tosya Kaymakamlığıma devredilen Dipsizgöl Milli Parkı'nda tesisat yetersizliği hattın yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin, "Büyük çaplı arızalar ve tesisat yetersizliği nedeniyle elektrik imkanı bulunmayan Dipsizgöl'de, Kaymakamlığımızın girişimleri sonucu elektrik nakil hattının tamamı yenilenme kapsamına alındı. İlk olarak orman arazisi içinde kalan elektrik nakil hattının geçiş güzergahı temizlenmeye başladı. Orman İşletme Müdürlüğümüz buradaki çalışmayı bitir bitirmez yüklenici firma tarafından şebeke yenileme çalışmalarına başlanacak. Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış 33 ahşap elektrik direği metal direklerle değiştirilecek ve 5 km uzunluğundaki elektrik hattı iletken izolatör ve bağlı ekipmanları ile birlikte tamamen yenilenmiş olacak. Süreçte taleplerimizi geri çevirmeyerek yaklaşık 500 bin Türk lirasını bulacak olan bu yatırım çalışması için bizlerden yardımlarını esirgemeyen yüklenici firmaya, Orman Bölge Müdürümüze, Tosya Orman İşletme Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:38 Bölge halkından 'Barış Pınarı' desteği
18:38 SAADET ÖĞRETMEN, İNTİHARDAN HEMEN ÖNCE ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİ
18:36 Almanya'dan "kriz yok" açıklaması
18:36 Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
18:34 Feyzioğlu: "Uluslararası hukukta haklı olmak yetmez, haklılığınızı askeri gücünüzle mutlaka sahaya...
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
18:02 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:27 Son Dakika: A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:40:08