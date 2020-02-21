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Tosya Dipsizgöl'ün devri tamamlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın Kaymakamlığa devri tamamlandı.

21.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:06Tosya Dipsizgöl'ün devri tamamlandı
'nun ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın Kaymakamlığa devri tamamlandı.

Tosya ilçesine bağlı Çifter Köyü sınırları içinde bulunan doğa harikası Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın işletmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına devrini öngören kesin sözleşme imzalandı.

'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünde, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Bölge Müdürü Hasan Başyiğit arasında imzalanan sözleşme, 20 yıl süreyle milli parkın işletmeciliğinin Tosya Kaymakamlığına devrini öngörüyor.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Dipsizgöl, sahipsizliğinin yanı sıra tüm ülkeye de ilçemizi mahçup düşüren kötü bir görünüme kavuşmuştu. Böylesi doğa harikası bir alanın layık olduğu görünüme ve statüye kavuşturulması temel amacımızdır. Sözleşmenin taraflara ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu, Sinop, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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