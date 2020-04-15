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Tosya Huzurevi sakinlerinden "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına destek

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılar "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına destek verdi.

15.04.2020 08:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:47
Tosya Huzurevi sakinlerinden
Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılar "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına destek verdi.

Tosya Huzurevinde kalan yaşlılar harçlıklarından biriktirmiş oldukları paraları "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına bağış yapmak istediklerini belirterek kurum yöneticilerinden yardım istedi. Yaşlılar biriktirdikleri parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyası hesaplarına yatırılmak üzere Kaymakam Deniz Pişkin'e teslim etti.

Yaşlılara teşekkür eden Kaymakam Deniz Pişkin, "Bir devletin büyüklüğü, vatandaşlarının ona duyduğu aidiyet, kutsiyet ve sevgi ile orantılıdır. İşte Güçlü, Yüce Türk Devleti ve onun Yüce Milleti..!

Yaşlı harçlıklarından biriktirdikleri bir miktar parayı, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' adıyla başlatılan milli yardımlaşma ve dayanışma kampanyasına bağışlamak üzere bana teslim eden Tosya huzurevinde kalan büyüklerimizi yürekten alkışlıyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel
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