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Tosya İlkokulunda Model Uçak Kursu tamamlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Hava Kurumu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Tosya İlkokulu'nda açılan Ata Model Uçak Kursu sona erdi.

17.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:37Tosya İlkokulunda Model Uçak Kursu tamamlandı
Kastamonu'nun ilçesinde Türk Hava Kurumu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Tosya İlkokulu'nda açılan Ata Model Uçak Kursu sona erdi.

Türk Hava Kurumu(THK) tarafından öğrencilerin havacılığı sevmesi ve bu yönde geleceklerine yön vermesi için hazırlanan projede 12 öğrenciye toplamda 32 saat süren kurs verildi. Model Uçak Rehber Öğretmeni Şevki Ceyhan tarafından verilen kursta Ata Model Uçak malzemeleri Türk Hava Kurumu tarafından ücretsiz olarak karşılandı.

Kursu başarıyla tamamlayıp sertifikalarına kavuşan geleceğin havacılarının yaşadığı sevinç ve heyecan gözlerinden okunuyordu.

Türk Hava Kurumu TOSYA Şube Müdürü Ferhat Bozan geleceğin havacılarının yaşadığı sevince ortak olduklarını belirterek, "Tosya İlkokulunda çalışmamız sonuçlandı. Model uçak çalışmamızın sonucunda öğrencilerimize sertifikalarını verdik uçaklarını uçurdular. Önümüzde ki yıllarda model uçak yapabilen öğretmenlerimiz sayısının artırılarak bütün okullarda öğrencilerin böyle güzel bir etkinlikle karşılaşmalarını sağlamak istiyoruz. O yüzden çalışmalarımızı bu düzeyde sürdürüyoruz. Öğrencilerimizi bu tür etkinliklerle kötü alışkanlıklardan uzak tutarak bu tür hobi çalışmalarıyla kendilerini hayata hazır hale getirmelerini hedef olarak önümüze koyduk. Bunun içinde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Türk Hava Kurumu, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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