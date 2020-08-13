Tosya Kaymakamı KÖYDES Çalışmalarını Denetledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçenin Çaybaşı Köyü'nde devam etmekte olan su isale hattı çalışmalarını denetledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde KÖYDES çalışma programına alınan Çaybayı Köyü'nde su isale hattı çalışmaları devam ediyor. Toplamda 5bin 500 metre uzunluğunda olan su isale hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak denetlemelerde bulundu.

Denetlemenin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Kaymakamlığımızın bu yılki KÖY-DES çalışma programı kapsamında Çaybaşı köyümüzde yapımı devam etmekte olan içme suyu işini denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Camili Mahallesine yürüyen çalışma; 5.500 metre isale hattı, 1 adet toplama odası, 2 adet basınç kırıcı maslak ve dikenli kafes telle himaye çiti yapım işini kapsıyor" diye konuştu. - KASTAMONU