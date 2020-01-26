Haberler » Güncel » Tosya Kaymakamı Pişkin, çalışmaları denetledi - Haber

Tosya Kaymakamı Pişkin, çalışmaları denetledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yapımı devam eden çalışmaları denetledi.

26.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:36Tosya Kaymakamı Pişkin, çalışmaları denetledi
Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yapımı devam eden çalışmaları denetledi.

Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Valiliği İl Özel İdaresi ile Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliğinde köy içi yollarda malzemeli bakım çalışmaları yapıldığını söyledi.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"Kösen köyünde 40 kamyon, Yenidoğan köyünde 30 kamyon, Zincirlikuyu köyünde 30 kamyon, köyünde 25 kamyon, Kuşçular köyünde 20 kamyon, Aşağıkayı köyünde 10 kamyon, Ermelik köyünde 25 kamyon ve Yukarıdikmen köyünde 20 kamyon olmak üzere toplam 200 kamyon malzeme, 4 kamyon, 1 greyder ve 1 silindirden oluşan makine ekibi marifetiyle köy içi yollarımızda çalışma yapıyor. Bugün de Sofular köyümüzde devam eden malzemeli bakım çalışmalarını yerinde inceledik. Bu vesileyle söz konusu çalışmalara sağladıkları destek nedeniyle Valimiz Yaşar Karadeniz'e ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Zafer Karahasanoğlu'na çok teşekkür ediyorum."
Denetlemelere, Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Recep Keçeci ile İl Genel Meclisi üyeleri Şerafettin Çiçek ve Cihan Çetin de katıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kastamonu, Sofular, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:30  Mustafa paşa mahallesi'nde ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları-1
13:30  Hamileler deprem anında kendilerini ve bebeklerini nasıl korumalı?
13:30  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı...
13:29  Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (6)
13:25  Depremin ardından tüm Türkiye kenetlendi
26.01.2020 13:38:22