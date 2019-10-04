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Tosya Kaymakamı Pişkin'den, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Tosya Kaymakamı Pişkin'den, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretiDİYARBAKIR - Kastamonu'nun Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, Dıyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

04.10.2019 14:14
Tosya Kaymakamı Pişkin'den, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti
DİYARBAKIR - Kastamonu'nun Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, Dıyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Kastamonu'nun Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin ve beraberinde heyet, Dıyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ailelerle tek tek görüşen Pişkin, çocukları hakkında bilgi aldı. Pişkin, ailelere acılarını paylaştıklarını ve yanlarında olduklarını ifade etti.
"İnşallah tez zamanda evlatlarına kavuşurlar"
Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, evlat nöbetinde olan annelerin acılarını paylaştıklarını ve yanlarından olduklarını ifade etmek için ziyaret ettiklerini söyledi. Kaymakam Pişkin, "Hepsinin yüzlerinde gördüğümüz keder, bizim de yüreğimizi dağlıyor. Evlat acısı gibi bir acıyı Rabbim hiçbir anneye yaşatmasın. İnşallah tez zamanda evlatlarına kavuşurlar. Terör örgütü PKK annelere yaptığı bu zulmün karşısında ektiğini biçecek ve bu annelerin kahrının karşısında mutlaka bunun bedelini ödeyecek" dedi.
Yapılan açıklamanın ardından Kaymakam Pişkin ve beraberindeki heyet bölgeden ayrıldı.
Tosya Kaymakamı Pişkin'den, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Genel

Kaynak: İHA

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