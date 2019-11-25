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Tosya Kaymakamlığı kış hazırlıklarını tamamladı

Tosya ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla yılın son istişare toplantısını gerçekleştiren Kaymakam Deniz Pişkin, kış hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

25.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:49Tosya Kaymakamlığı kış hazırlıklarını tamamladı
ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla yılın son istişare toplantısını gerçekleştiren Kaymakam Deniz Pişkin, kış hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Mahalle ve köy muhtarlarıyla sürekli bir araya gelen ve her ay istişare toplantısı düzenleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yılın son istişare toplantısını düzenledi. Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen toplantıya; Belediye Başkan Vekili Mustafa Mola, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin , İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül, daire ve kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, 2019 yılında programa aldıkları KÖYDES yatırımlarını tamamladıklarının altını çizerek gerçekleştirme oranının yüzde yüz olduğunu söyledi. Mahalle ve köylerde eksikliklerin giderilerek yaşam standartlarının artırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kaymakam Deniz Pişkin, köylere götürülecek olan KÖYDES hizmetlerinde sıralamanın aciliyet durumuna göre yapıldığını söyledi.

Kış mevsimi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Kaymakam Deniz Pişkin, ihtiyaç sahipleri için kömür dağıtımının devam ettiğini ve kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi. Karla mücadele çalışmalarında ise ekip ve ekipman olarak Tosya Kaymakamlığının hazırlıklarının tamamladığını ve köy yollarının kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanması durumunda gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi. Kurum amirlerinin çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından muhtarların sorularının cevaplandırılmasıyla istişare toplantısı sona erdi. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Batman, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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