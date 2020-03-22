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Tosya Kaymakamlığı tarafından 'Vefa Sosyal Destek Gurubu' oluşturuldu

Tosya Kaymakamlığı tarafından ilçede 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verilebilmesi için 'Vefa Sosyal Destek Gurubu' oluşturuldu.

22.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:59
Tosya Kaymakamlığı tarafından 'Vefa Sosyal Destek Gurubu' oluşturuldu
Tosya Kaymakamlığı tarafından ilçede 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verilebilmesi için 'Vefa Sosyal Destek Gurubu' oluşturuldu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "İçişleri Bakanlığımızın, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa Çıkma Yasağı" Genelgesi bugün yürürlüğe girdi. Buna göre: 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı" dedi.

İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üzeri yaşlıların sokağa çıkmasını kısıtlayan genel sonrasında ilçede 'Vefa Sosyal Destek Gurubu' oluşturduklarını söyleyen Kaymakam Pişkin, "Tosyalı hemşehrilerim, ilçemiz özelinde "Vefa Sosyal Destek Gurubu" oluşturulmuştur. 65 yaş üstü yaşlılarımız ve kronik hastalarımıza yönelik çalışmalarımızla evden iletişimde ve ihtiyaç teminininde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması gayretinde olacağız. Siz de evde kalarak lütfen bize yardımcı olun" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler : Deniz Pişkin, Tosya, Güncel

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