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Tosya Kaymakamlığından köylere çöp konteyneri

Tosya Kaymakamlı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, köy muhtarlarına teslim edildi.

06.08.2019 11:01 Tosya Kaymakamlığından köylere çöp konteyneri
Tosya Kaymakamlı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, köy muhtarlarına teslim edildi.

Köylerin daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesi için Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri Aşağıkayı ve Karabey Köylerine teslim edildi. Köylere hizmetlerin aksamaması adına çalışmaları sürdürdüklerini belirten Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek ve temiz çevre bilincini ilçemizin her noktasında hakim kılmak için köylerimize konteyner desteğimiz bundan sonra da sürecek" dedi. - KASTAMONU

Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

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