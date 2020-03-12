Tosya, Mehmet Akif Ersoy'u andı
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Tosya'da düzenlendi.
12.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:09
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Tosya 'da düzenlendi.
Tosya'da Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ortaokulu Müdürü Adil Öztürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından ana sınıfı öğrencileri tarafından İstiklal Marşı sunumu yapılarak şiirler okundu. Program 'Mehmet Akif' oratoryosu, Mehmet Akif'in hayatının video gösterimi, Mehmet Akif Ersoy'un Nasrullah Vaazı adlı tiyatro gösterisi ve Ersoy'un şiirlerinden oluşan müzik dinletisi devam etti. Programın sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.
İlçe Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Ütğ. Mehmet Akgül, MHP İlçe Başkanı Dündar Özurgancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, daire ve kurum amirleri ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - KASTAMONU
Tosya'da Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ortaokulu Müdürü Adil Öztürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından ana sınıfı öğrencileri tarafından İstiklal Marşı sunumu yapılarak şiirler okundu. Program 'Mehmet Akif' oratoryosu, Mehmet Akif'in hayatının video gösterimi, Mehmet Akif Ersoy'un Nasrullah Vaazı adlı tiyatro gösterisi ve Ersoy'un şiirlerinden oluşan müzik dinletisi devam etti. Programın sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.
İlçe Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Ütğ. Mehmet Akgül, MHP İlçe Başkanı Dündar Özurgancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, daire ve kurum amirleri ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Tosya, Güncel
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