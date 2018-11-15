Tosya Tso'dan Öğrencilere Yardım

Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot ve kaban yardımında bulunuldu.
Tosya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Ekşi
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Tosya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunduklarını söyledi.
İhtiyaç sahibi öğrencileri Tosya Kaymakamlığıyla birlikte belirlediklerini belirten Ekşi, şunları kaydetti :
"Tosya TSO üyesi iş yerlerinden model, malzeme ve kalite gibi unsurlar göz önünde bulundurularak 500 adet kışlık bot ve 400 adet kaban temin ettik. Bot ve kabanlar, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için oda genel sekreterimiz tarafından tutanakla bizzat okul müdürlerine teslim edildi. Geleceğimizi temsil eden kıymetli öğrencilerimize böyle bir yardımda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Tüm öğrencilerimizin bot ve kabanları iyi günlerde kullanmalarını diliyorum. Başta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Metin Ekşi,Türkiye,Kastamonu,Tosya
15 Kasım 2018 Perşembe 10:43