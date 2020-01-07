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Tosya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

07.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:30 Tosya'ya mevsimin ilk karı yağdı
'nun ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezi ve köylerde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

işe giden vatandaşlarla öğrencilerin yollardaki buzlanma nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlendi.

Tosya Belediyesi kar ile mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yaptı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de D-100 kara yolunun ilçeden geçen güzergahında trafiğin aksamaması için gece boyunca çalışma yürüttü.
Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kastamonu, Sabah, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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