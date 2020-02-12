Haberler » 3. Sayfa » Tosya zincirleme kaza ucuz atlatıldı - Haberler

Tosya zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi 100 Karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu.

12.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:41Tosya zincirleme kaza ucuz atlatıldı
'nun ilçesi 100 Karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Samsun'a gitmekte olan plakası öğrenilemeyen tır, Tosya D-100 karayolu Yukarıkayı Köyü yakınlarına geldiğinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Bu sırada seyir halinde olan 2 otomobilin de karıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken D-100 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza yerinde güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmadan yola çıkmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 17:18:48