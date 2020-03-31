Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tosyalı Holding'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 Milyon TL destek

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Tosyalı Holdind 5 Milyon TL destek verdiğini duyurdu.

31.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:31
Tosyalı Holding'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 Milyon TL destek
Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Tosyalı Holdind 5 Milyon TL destek verdiğini duyurdu.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Türkiye bu mücadelede dünyaya adeta birlik ve beraberlik dersi veriyor. Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirlere destek olarak, 'İşçi çıkarmayacağımızı; hatta ek istihdam yaratacağımızı' açıklamıştık. Dün de İstanbul Valiliğimizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına başlattığı, 'Vefa Kampanyası'na 10 bin adet yardım kolisi ile destek verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına da sonuna kadar destek olacağımızı buradan duyurmak isterim.

Bu kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var gücümüzle çalışacağız. Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz. Türkiye'nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tam" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Tosyalı Holding, Koronavirüs, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Tosyalı Holding'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 Milyon TL destek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Ekonomi
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor Ekonomi
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Ekonomi
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Ekonomi
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Ekonomi
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Ekonomi
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:56: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi 14:54: EPDK'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Ekonomi 14:54: De Facto'dan sağlık çalışanlarına 'beyaz destek' - Ekonomi 14:53: BM: Gelişmekte olan ülkelere 2.5 trilyon dolar destek gerekli - Ekonomi 14:44: PTT: 1000 TL'lik destek ödemeleri doğum yılına göre yapılacak - Ekonomi 14:09: Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak - Ekonomi 13:26: Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor - Ekonomi 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:41: İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti - Ekonomi 12:10: Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı - Ekonomi 11:18: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber