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Tosyalı, yatırım için düğmeye basıyor

Tosyalı, İskenderun'da 1 milyar dolarlık çelik yatırımına bu yıl başlayacağını açıkladı.

16.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:30
Tosyalı, yatırım için düğmeye basıyor
Tosyalı, İskenderun 'da 1 milyar dolarlık çelik yatırımına bu yıl başlayacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İskenderun, Ekonomi

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