Tosyalı, yatırım için düğmeye basıyor
Tosyalı, İskenderun'da 1 milyar dolarlık çelik yatırımına bu yıl başlayacağını açıkladı.
16.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:30
Tosyalı, İskenderun 'da 1 milyar dolarlık çelik yatırımına bu yıl başlayacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : İskenderun, Ekonomi
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