Haberler » Güncel » Tosyalılar Ankara'da buluştu - Haber

Tosyalılar Ankara'da buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Ankara'da yaşayan Tosyalılarla bir araya geldi.

23.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:02Tosyalılar Ankara'da buluştu
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, 'da yaşayan Tosyalılarla bir araya geldi.
Tosya ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TOSYA-DER), Ankara Kulübü Abidinpaşa Köşkü'nde "Keşkek Günü" düzenledi.
Davete, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı'nın yanı sıra Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, TOSYA-DER Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sertkale, 2019 Gençler Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Makaralı Yay Yıldız Erkek Takımı'nda yer alan Batuhan Akçaoğlu ile başkentte yaşayan çok sayıda Tosyalı katıldı.
İlçenin geleneksel kültürünün ele alındığı buluşma, Tosya'ya özgü tarhana çorbası ve keşkek yemeğinin ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:30 Malatya'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı
21:27 Bakan Selçuk, şampiyon öğretmenlere kupalarını verdi (2)
21:26 Yozgat'ta minibüs devrildi: 16 yaralı
21:26 İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı
21:25 Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme
21:12 Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
20:57 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum
20:38 Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 21:31:06