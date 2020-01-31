TOSYÖV ve DenizBank, Aydın'da KOBİ'lerle buluştu

Etkinlikte konuşan DenizBank KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Bölümü Grup Müdürü Tayfur Geler, "Dijital bankacılığın gelecek 10 yılda pazarın yüzde 50'sini oluşturması bekleniyor. Bu doğrultuda Nefes, KOSGEB ve KGF kredileri ile sağladığımız finansman desteğinin yanı sıra değişen ve dijitalleşen dünyada dönüşüme ayak uydurmaya çalışan esnafımızın bankacılık işlemlerini daha hızlı ve daha kolay yapabilmesi için fırsatlar sunuyoruz" dedi.

DenizBank sponsor olduğu KOBİ Destek Toplantıları ile esnafa, işletmelere ve sektöre yatırım yapmak isteyen girişimcilere verilen destekleri paylaşmaya devam ediyor.

TOSYÖV'ün DenizBank ana sponsorluğunda; KOSGEB, Kredi Garanti Fonu A.Ş. ve Aydın Ticaret Odası iş birliğinde ve Makine İhracatçılar Birliği, LOGO Yazılım çözüm ortaklığında düzenlediği toplantı geniş katılımla 30 Ocak tarihinde gerçekleştirildi.

"Çözüm dijital dönüşüm ve veriye hakim olmaktan geçiyor"

Toplantıda konuşan DenizBank KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Bölümü Grup Müdürü Tayfur Geler KOBİ'lerin doğru finansal modelle geleceğe yol almaları için odalar ve meslek birlikleri ile iş birliği yapmaya önem verdiklerini belirtirken, banka olarak mesleki kuruluşlar güç birliğinde düzenlenen toplantılarla KOBİ'lerin kendileri için sunulan hizmetlerden, teşviklerden, finansal projelerden haberdar olmalarını ve gelişimleri için bu fırsatlardan yararlanmalarını önemsediklerini söyledi. Geler şöyle devam etti; "Banka olarak KOBİ'lerin ihtiyaçları daha ortaya çıkmadan öngörüp en hızlı, en kolay ve en uygun çözümler sunmaya odaklandık. Dünyada ve ülkemizde ekonominin can damarı olan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dijital bankacılığın gelecek 10 yılda pazarın yüzde 50'sini oluşturması bekleniyor. Bu doğrultuda Nefes, KOSGEB ve KGF kredileri ile sağladığımız finansman desteğinin yanı sıra değişen ve dijitalleşen dünyada dönüşüme ayak uydurmaya çalışan esnafımızın bankacılık işlemlerini daha hızlı ve daha kolay yapabilmesi için fırsatlar sunuyoruz. Şirketlerin zorlu ortamda rekabete devam edebilmeleri için çözüm dijital dönüşüm ve veriye hakim olmaktan geçiyor. Bizlerin bir görevi de teknoloji ile KOBİ'lerimiz arasında köprü vazifesini üstlenmek. Dijitalleşmeyi ciddiye alıyor ve fırsat olarak görüyoruz".

Mobil Deniz uygulamaları ile DenizBank'ın ürün ve hizmetlerine akıllı telefonlar üzerinden rahatlıkla erişilip, bankacılık işlemlerinin hızlı ve kolayca gerçekleştirebildiğini belirten Geler;"Uygulamamız sayesinde KOBİ'lerimiz İşletme Kart üzerinden taksitli ticari kredi kullandırımından, POS erken bloke çözümüne kadar tüm işlemlerini mobilden yapabiliyor" dedi.

KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayanlar Paneli düzenlendi

Toplantıda ayrıca KOSGEB Eski Başkanı Hilmi Develi moderatörlüğünde "KOBİ ve Girşimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar" paneli düzenlendi. Panele DenizBank Batı Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan, KGF A.Ş. Aydın Şube Müdürü Gülcan Türkyılmaz,Türk Eximbank Ege Bölge Pazarlama Müdürü Hüseyin Egemen Kılıç, TİM Strateji, İnovasyon ve Girşimcilik Şube Müdürü Dr. Kübra Ulutaş, TOSYÖV Genel Sekreteri Dr. Mehmet Cevdet Baykal, Aydın KOSGEB Müdürü Sadullah Dülger, LOGO Yazılım Dijital Dönüşüm Direktörü Tolga GÖREN konuşmacı olarak katılırken, KOBİ'lere yönelik çalışmalarından bahsettiler.

DenizBank Hakkında

DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006'da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katılan bankanın hisseleri, 28 Eylül 2012'de Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'a, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ise yine bölgesinin en büyük kuruluşları arasında yer alan Emirates NBD'ye devroldu.

Farklı finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir "finansal süpermarket" oluşturmayı hedefleyen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nun, Türkiye 'nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 749 şubesi ile 14 bine yakın çalışanı; beş yerli ve üç uluslararası finansal iştiraki, altı yerli finansal olmayan iştiraki ve Bahreyn'de bir şubesi bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.