Total "İki Elin Enerjisi Güzel" Projesiyle Engelleri Aşıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 17:10



06 Aralık 2018 Perşembe 17:10

TÜRKİYE'nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde akaryakıt sektöründe bir ilke imza atıyor. İşitme engellilere yönelik "İki Elin Enerjisi Güzel Projesi" ile TOTAL istasyonları, akaryakıt sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, işaret dili eğitimi almış personeliyle işaret dilinde hizmet vermeye başlayacak.İlk etapta İstanbul, Ankara ve Bursa'daki 20 istasyonda uygulanmaya başlanan "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi kapsamında TOTAL, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte istasyon market ve ön saha çalışanlarına, işaret dili eğitimleri verildi. Projeye dair farkındalık yaratmak amacıyla TOTAL Gönüllü Takımı da işaret dili eğitimi aldı.Konuyla ilgili İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça, "Pek çok sektörde olduğu gibi, akaryakıt sektöründe de işitme engelliler hizmet alırken zorluklar yaşıyor. İşitme engelli bireylerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda, yaşanılan sorunları minimuma indirmek adına Total Oil Türkiye ile "İki Elin Enerjisi Güzel" projesini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Projenin ana amacı, duyma ve konuşma yetisinden yoksun işitme engelli bireylerin istasyonda bulunduğu süre içerisinde kendi dilinde hizmet alabilmesi, sağlıklı bir iletişim ortamının sağlanması, bu sayede İşaret Dili uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacak farkındalığın toplum içerisinde oluşturulmasıdır. Bu projenin hayata geçmesinde her daim yanımızda olan TOTAL Oil Türkiye ailesine, camiamıza verdikleri bu destekten kaynaklı şükranlarımızı borç biliriz." dedi.Türkiye'de yaklaşık 4 milyona yakın işitme engelli olduğu öngörülüyor. TOTAL, kısa sürede çok daha fazla şehir ve istasyonda hayata geçirmeyi hedeflediği "İki Elin Enerjisi Güzel" projesiyle, tüm Türkiye'deki işitme engelli vatandaşlarımıza ulaşmayı ve gündelik hayatta yaşadıkları olumsuzluklara çözüm oluşturmayı hedefliyor.BEGÜM EGESEL: SEKTÖRDE İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZKonuyla ilgili bir açıklama yapan TOTAL Oil Türkiye A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, şunları söyledi:"TOTAL Oil Türkiye olarak, yurt çapında 500 istasyonumuzla tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Demirören Grubu'nun tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler, Türkiye'ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyor, topluma karşı sorumluluklarımızı da her zaman göz önünde tutmaya gayret ediyoruz. "İki Elin Enerjisi Güzel" projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üreterek istasyonlarımızda kendi dillerinde hizmet almalarını ve işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Projenin ilk fazında İstanbul, Ankara ve Bursa'da yirmi istasyonumuzun market ve ön saha çalışanları işaret dili eğitimi aldı, diğer illerdeki eğitimleri de planlıyoruz. Projemizin kapsamını önümüzdeki dönemde genişleterek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engelli bireylerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz." dedi.Projenin lansmanı dün yayına giren reklam filmi ile gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda Müfit Samık'ın oturduğu, Shortcut yapım şirketi tarafından Antalya'da çekimleri gerçekleşen reklam filminin yaratıcı reklam ajansı ise FCB Artgroup. Reklam filminin tamamında sadece işaret dili kullanılarak akaryakıt sektöründe yine bir ilke imza atılmış oldu. Reklam filmine Youtube linkinden erişebiliniyor. https://youtu.be/qIDVrrViEukNisan 2016'dan itibaren Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren TOTAL Oil Türkiye, geçtiğimiz aylarda "Türkiye'nin Enerjisi Güzel" imaj kampanyasını hayata geçirmişti. Türkiye'de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL Oil Türkiye, Türkiye'ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor.- İstanbul