Total İstasyonları, "Ozon Uygulaması" ile Hijyene Dikkat Çekiyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:54



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:54

TOTAL Oil Türkiye AŞ, Satış Direktörü Göker Gürkaya, "Türkiye genelinde hizmet verdiğimiz 500 istasyonumuzda da ziyaretçilerimizin memnuniyet ve mutluluğunu her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu kapsamda istasyon tuvaletlerimizin yüzde 80'ini yeniledik." ifadelerini kullandı.TOTAL açıklamasına göre, Türkiye'nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye A.Ş, sektörün ilklerinden birine imza atarak, 2018 Ocak ayı itibariyle istasyon tuvaletlerinde "Ozon Uygulaması" kullanmaya başlamıştı.Akaryakıt istasyonlarını ziyaret eden tüketicilerin en öncelikli beklentilerinin başında tuvaletlerin temiz ve sağlıklı olması, yeterli hijyenin sağlanması geliyor. TOTAL istasyonlarının bu yeni teknolojik uygulaması, tuvaletlerde bakterilerin üreme ve yayılmasını engelleyerek, hijyenik bir ortam oluşmasını sağlıyor. Ozon uygulaması, tuvalet yüzeylerinde, duvar ve yer malzemelerinde bakteri oluşumuna engel oluyor, aynı zamanda kötü kokuları da yok ediyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Oil Türkiye A.Ş Satış Direktörü Göker Gürkaya uygulamayla ilgili olarak "Türkiye genelinde hizmet verdiğimiz 500 istasyonumuzda da ziyaretçilerimizin memnuniyet ve mutluluğunu her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu kapsamda istasyon tuvaletlerimizin yüzde 80'ini yeniledik. Ayrıca sektörde bir ilke imza atarak istasyonlarımızın yüzde 87'sine ozon teknolojisi yatırımı yaptık. Yaptığımız bu çalışmaların yansımasını, tuvalet müşteri memnuniyeti skorlarımızdaki artış ile gözlemledik." ifadelerini kullandı.Ozon gazı teknolojisi dünyada, özellikle ameliyathanelerin sterilizasyonu gibi sağlık sektörü başta olmak üzere; gıda koruması, su dezenfeksiyonu, diş hekimliği gibi birçok alanda kullanılıyor.Özel bağımsız bir üniversite tarafından TOTAL istasyonları için yaptırılan araştırma sonuçlarına göre, uygulamanın tuvaletlerde yüzde 100'e yakın dezenfeksiyon sağladığı gözlemlendi.Birleşmiş Milletler Su Komisyonu [UN Water], 19 Kasım tarihini Dünya Tuvalet Günü olarak kabul ederken, bugün dünyada hijyenik tuvalete erişim hakkına dair bu çarpıcı verileri paylaştı.Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamalara göre dünyada 4,5 milyar kişinin güvenli ve hijyenik tuvaletlere erişim imkanı bulunmuyor. 892 milyon kişi ise sadece açık alanlarda tuvalet kullanımı gerçekleştirebiliyor.