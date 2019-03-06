Total, Novatek'in Arctic Lng 2 Projesinin Yüzde 10 Hissesini Satın Aldı

Rus doğal gaz üreticisi Novatek, Fransız Total'in, firmanın Rusya
'nın kuzey batısında yer alan Kara Denizi kıyısındaki Gydan Yarımadası'ndaki Arctic
LNG 2 projesinin yüzde 10 hissesini satın aldığını duyurdu.
İki firma arasındaki anlaşmaya göre, Novatek'in yüzde 19.5 hissesini elinde bulunduran Total, LNG 2 projesindeki hisselerini, Novatek'in projedeki hisseleri azaltması halinde, yüzde 10'dan yüzde 15'e kadar artırabilecek. Bunun yanında Total, Novatek'in Yamal ve Gydan yarımadalarında bulunan diğer LNG projelerinden de yüzde 10 -15 arası hisse satın alabilecek.
Projeye katılımla ilgili anlaşmaların tamamlanmasından mutlu olduğunu söyleyen Total CEO
'su Patrick Pouyanne
, Rusya'nın engin doğalgaz yataklarına dayanan bu ortaklığın, firmanın rekabet gücünü artıracak birçok yenilikçi çözüm sağlayacağını vurguladı.
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Rusya Federasyonu, Arctic, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com