Total ve Eni, Kıbrıs'ta Yeni Sondaj Başvurusu Yaptı

Fransız ve İtalyan enerji devleri Total ve Eni Türkiye
'nin uyarılarına rağmen Kıbrıs
Adası açıklarında gaz ve petrol arama çalışmasını genişletmek için ortak yeni bir lisans talebinde bulundu. Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı
,Total ve Eni'nin 7 nolu parselde hidrokarbon sondajı için lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, geçtiğimiz ekim ayında Fransız, İtalyan ve Amerikan enerji devleri Total, Eni ve ExxonMobil'e Kıbrıs 'taki 7'inci parselde petrol ve doğal gaz rezervlerini araştırmak üzere çağrıda bulunmuştu.
Türkiye, Lefkoşa'nın sondaj için el sıkıştığı enerji devlerinin 7'inci parseldeki sondaj çalışmalarına bölgenin istikrarına katkıda bulunmadığı gerekçesiyle tepki göstermişti.
Türkiye, haklarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını ve herhangi bir üçüncü tarafın keşif faaliyeti yürütmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı.
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