ToTok: BAE'nin 'casusluk için kullandığı' iddia edilen, Google ve Apple'ın kaldırdığı uygulama

Google ve Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) casusluk için kullandığı iddia edilen mesajlaşma uygulaması ToTok'u programlarından çıkardı.

Adı Çin'in TikTok'una benzese de ToTok uygulaması çok daha farklı.

ToTok, video ve metin olarak kolay ve güvenli bir mesajlaşma uygulaması olarak pazarlanıyor.

New York Times gazetesi ise WhatsApp'a benzeyen bu uygulamanın BAE hükümeti tarafından casusluk aracı olarak kullanıldığı iddialarını yazdı.

ToTok, kullanıcılarına "yakında uygulama dükkanlarına (app store) geri döneceklerini" söyledi.

ToTok, blog yazısında uygulamanın "teknik bir sorundan dolayı", Apple App Store ve Google Play Store'larında "geçici olarak kullanım dışı" olduğunu belirtti.

New York Times gazetesi de Amerikalı kaynaklara dayandırdığı haberinde ToTok'un, BAE casuslarına, vatandaşların konuşmalarına, hareketlerine ve fotoğraf gibi diğer kişisel bilgilere erişim sağladığını öne sürdü.

Google da uygulamayı geçen Perşembe programından çıkardı. Apple da ertesi gün çekti.

Ama hali hazırda ToTok uygulamasını cep telefonlarına indirenler kullanmaya devam edebiliyor.

ABD'de geçen hafta en çok indirilen uygulama

ToTok yalnızca birkaç ay önce kullanıma sürüldü. New York Times'a göre uygulama Orta Doğu, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'daki kullanıcılar tarafından indirildi.

Google Play Store, uygulama kaldırılmadan önce 5 milyon Android kullanıcısı tarafından indirildiğini belirtti.

Uygulama takipçisi App Annie, ToTok'un geçen hafta ABD'de en çok indirilen uygulama olduğunu söyledi.

New York Times gazetesinin haberine göre uygulamanın yayıncısı Breej Holding Ltd. Bu şirket de, Abu Dabi merkezli istihbarat ve hacking firması DarkMatter ile bağlantılı. DarkMatter'ın siber suçlar işlediği şüphesiyle FBI tarafından soruşturulduğu iddia ediliyor.

Gazete, DarkMatter şirketinin Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat yetkililerini, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarını ve eski İsrail istihbarat ajanlarını işe aldığını yazdı.

ToTok, DarkMatter ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Londra Büyükelçiliği konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

BAE'de WhatsApp ve Skypy kısıtlı

ToTok, blog yazısında mevcut kullanıcıların hizmetten faydalanmaya devam edebileceğini, meselenin çözülmesi için Google ve Apple ile iletişimde olduklarını ifade etti.

ToTok, Samsung, Huawei, Xiaomi ve Oppo telefonlardan hala uygulamanın indirilebildiğini belitti.

Şirket, "yakın gelecekte" ödeme, haber, ticaret ve eğlence gibi yeni özelliklerle geri dönme sözü verdi.

WhatsApp ve Skype gibi uçtan uca kriptolama özelliği bulunan mesajlaşma uygulamaları BAE'de kısıtlanıyor. Kullanıcılar mesajlaşabiliyor ama video arama yapamıyorlar.

ToTok'un gizlilik politikası metninde, bireylerin kişisel verilerinin 'yasal erişim talebi doğrultusunda kolluk kuvvetleriyle, yetkililerle ve düzenleme kurullarıyla paylaşabileceği' belirtiliyor.

Metinde ayrıca "Kişisel verilerinizi grup şirketlerle de paylaşabiliriz" ifadesi var.

Ama özellikle BAE'nin adı geçmiyor.

New York Times'ın araştırmasında birlikte çalıştıklarını söyleyen güvenlik şirketi Objective-See yaptıkları analizler doğrultusunda ToTok uygulamasının 'tüm kitlesel gözetim operasyonları arasında en zekice hazırlananı' olduğunu belirtti.

Şirket, ToTok'un iOS uygulamasını, üretici tarafından konulan yazılım kısıtlamaları kaldırılan bir telefonda test ederek bu sonuca vardı.