Tottenham - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunda iki dev ekip karşı karşıya geliyor. Tottenham, gruptaki 2. maçta Bayern Münih'i ağırlıyor. Grupta Bayern Münih'in 3 puanı bulunuyor. Tottenham ise bir puana sahip. Maç öncesinde takımların son durumları, eksikler, sakatlıklar, cezalılar ve maçın muhtemel ilk onbirleri ile maçı yayınlayan kanalların listesi haberimizde. Peki, Tottenham - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu ikinci hafta maçında Tottenham ile Bayern Münih, Londra'da karşılaşacak. Tottenham Hotspur Stadı'nda yapılacak dev mücadelenin başlama saati TSİ 22.00. Karşılaşmayı Türkiye'de futbolseverler beIN Sports ve beIN Connect ile izleyebilecek.

TOTTENHAM - BAYERN MÜNİH MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

İdman Tv, Sony Six HD, Sony LIV, Sony Six, RTE 2, RTE Player, BT Sport 2, BT Sport Live, NOW TV, Sky Calcio 3, SKY Go Italia, Sky Sport Football, RTE 2, RTE Player, BT Sport 2, BT Sport Live, QQ Sports Live, CCTV 5+ VIP, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, Viasat Ultra HD, Viaplay Denmark, TV3+ HD, C More Sport 2, C More Suomi, Viasat Ultra HD, Viasat Sports Premium, Qazsport, DAZN,TVPlay SportsX, TVPlay Sports, Digi Sport 1 Romania, Telekom Sport 1 Romania, Look Sport, ELTA Sports 1, Futbol 2, OLL.tv, TNT USA, Univision NOW, Watch TNT, Galavision, B/R Live

TOTTENHAM - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRİ

Ev sahibi ekipte, Juan Foyth, Giovani Lo Celso ve Ryan Sessegnon sakatlıkları bulunan isimler arasında.

Alman ekipte ise Leon Goretzka, Fieta Arp ve Ivan Perisic'in sakatlığı bulunuyor.

Tottenham: Hugo Lloris, Serge Aurier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose, Moussa Sissoko, Harry Winks, Tanguy Ndombele, Chris, Christian Eriksen, Heung-Min Son, Harry Kane

Bayern Münih: Manuel Neuer, Benjamin Pavars, Niklas Süle, Jerome Boateng, Lucas Hernandez, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, Serge Gnabry, Philippe Coutinho, Kingsley Coman, Robert Lewandovski