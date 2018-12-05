05 Aralık 2018, 18:33
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Tottenham, Cengiz Ünder İçin Roma'ya 52 Milyon Euro Teklif Etti

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, milli oyuncu Cengiz Ünder için yaptığı teklifi 35 milyon eurodan 52 milyon euroya yükseltti.

İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, gösterdiği performansla dev kulüplerin peşine taktı. Corriere dello Sport'un haberine göre; daha önce Roma'ya 35 milyon euroluk teklifini sunan ve ret cevabıyla karşılaşan Tottenham Hotspur, teklifini yükseltti.

CHELSEA, ARSENAL VE BAYERN MÜNİH DE PEŞİNDE

Londra kulübünün bu karara 52 milyon euroluk yeni bir teklifle yanıt verdiği belirtildi. Tottenham'ın dışında Chelsea, Arsenal ve Bayern Münih de Cengiz Ünder'i radarına alan kulüpler olarak gösteriliyor.

(Habertürk)

İtalya Serie A,Roma,Tottenham,Cengiz Ünder
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:33



YORUMLAR (7)
KEMANCI İKİ KERE ÇALAR: aman arda abine benzeme iyi örnek al bir futbolcu nasıl futbol hayatını bitirir diye.sen sen ol çalış çalış çalış ve profesyonel olan abilerini örnek al.....
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İZZET DEMİR: Ah be Cengo, Şampiyonlar Liginde boş kaleyi atamadın , atsan belki teklif 75 milyon euro olurdu. Biraz daha çalış ve kendini geliştir. Gururumuz olacaksın!
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CENGİZ : Helal olsun sana cengiz büyük futbolcusun sen TEBRİK ediyorum seni
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HADİ BAKALM: Başakşehir yüzde 25 pay alacak aldın ordu ise yetiştirme bedelli olarak 4.2 milyon avro aldi
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SURİ EL VELİD: basaksehir pay alacak mı ?
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