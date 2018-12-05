Tottenham, Cengiz Ünder İçin Roma'ya 52 Milyon Euro Teklif Etti

İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, gösterdiği performansla dev kulüplerin peşine taktı. Corriere dello Sport'un haberine göre; daha önce Roma'ya 35 milyon euroluk teklifini sunan ve ret cevabıyla karşılaşan Tottenham Hotspur, teklifini yükseltti.
CHELSEA, ARSENAL VE BAYERN MÜNİH DE PEŞİNDE
Londra kulübünün bu karara 52 milyon euroluk yeni bir teklifle yanıt verdiği belirtildi. Tottenham'ın dışında Chelsea, Arsenal ve Bayern Münih de Cengiz Ünder'i radarına alan kulüpler olarak gösteriliyor.
(Habertürk)
İtalya Serie A,Roma,Tottenham,Cengiz Ünder
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:33