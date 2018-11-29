Tottenham, Christian Eriksen İçin Real Madrid'den 250 Milyon Euro Talep Etti

Tottenham, uzun süredir yıldız oyuncusu Christian Eriksen'i İsteyen Real Madrid'e istediği bonservis ücretini açıkladı. İspanyol medyasında yer alan habere göre, Hırvat yıldız Luka Modric'in 33 yaşına gelmesi ve sezon sonunda İnter'e transfer olabilme ihtimalinden dolayı Real Madrid, uzun süredir Tottenham'dan Christian Eriksen'i istiyor.

SÖZLEŞMESİ 2020'DE SONA ERECEK

İngiliz temsilcisi, İspanyol devine Eriksen için belirlediği rakamı açıkladı. Buna göre Tottenham, Danimarkalı yıldız için "250 milyon euro" talep etti. Eriksen'in sözleşmesinin 2020 Haziran'da sona erecek olmasından dolayı Tottenhamlı yetkililerin yıldız oyuncuyu elinden düşük miktarda çıkarmak istemediği de haberin detayında aktarılan bir diğer bilgi oldu.

(Sporx)