Tottenham'dan 517 gün sonra transfer! Jack Clarke'i kadroya kattılar

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham 'dan yapılan açıklamada, Championship takımı Leeds United 'dan 18 yaşındaki Jack Clarke ile 2023'e kadar anlaşma yapıldığı ve oyuncunun 1 sezon daha kiralık olarak Leeds United 'da kalacağı belirtildi.

Tottenham en son 31 Ocak 2018'de Paris Saint-Germain'den (PSG) Lucas Moura 'yı transfer etmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra ekibi, yeni stadının inşası nedeniyle transfer yapmıyordu. Tottenham , 517 gün sonra yaptığı ilk transfer olan Clarke için Leeds United 'a 10 milyon pound ödeyecek.

Geçen sezon 25 maçta forma giyen İngiliz oyuncu 2 de gol attı.