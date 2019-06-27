27.06.2019 09:41
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Tottenham'dan Eljif Elmas için 17 milyon euroluk teklif!

Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Eljif Elmas için Tottenham kesenin ağzını açtı. İngiliz ekip, 17 milyon euro bonservis bedeli ve Janssen'i Fenerbahçe'ye verme teklifini düşünüyor.

The Guardian 'dan çok önemli bir iddia geldi. Uzun süredir Tottenham 'a gideceği konuşulan Fenerbahçe 'nin 19 yaşındaki Makedon orta sahası Eljif Elmas için 17 milyon euro ve sözleşmesi 2020'de tamamlanacak Hollandalı forvet Vincent Janssen 'in bonservisinin teklif edileceği öne sürüldü.

JANSSEN BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Premier Lig'de ve Devler Ligi'nde bu kez kupayı kaldırmayı kafasına kolan İngiliz ekibi, kadrosunda büyük reform yapacak. 2017-18 sezonunun başında, Tottenham 'dan Fenerbahçe 'ye kiralık gelen Janssen, sakatlıkla boğuşsa da gösterdiği performansla taraftarın ve camianın beğenisini toplamıştı. Janssen, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyebilir.

Tottenham'dan Eljif Elmas için 17 milyon euroluk teklif!

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Vincent Janssen , Fenerbahçe , Eljif Elmas , Tottenham , Spor

YORUMLAR(2)
BALON:hemen versinler düşünmesinler bile. ama yoktur böyle bi teklif ya sadece abartı
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DJ SANSAR:ABİ BU ADAM ÇOK ABARTILIYOR YA 17 M ETMEZ BENİM GÖZÜMDE
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