Tottenham'dan Eljif Elmas için müthiş teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren ve bir yandan da UEFA'nın vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe, yapacağı transferlere kaynak yaratmak için Eljif Elmas'ı elden çıkartacak. Eljif için minimum 20 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe, Everton, Lazio, Napoli, Inter ve Arsenal ile görüşmelerini sürdürürken; bir teklif de Tottenham masanın üstüne koydu.

JANSSEN ARTI 19 MİLYON EURO

Eljif Elmas'ı son 1 sezondur takip eden Tottenham scout ekibi, menajer Pochettino'nun da onayını alarak başkan Daniel Levy'nin önüne koydu. Fenerbahçe'nin finansal sıkıntıda olmasını fırsata çevirmek isteyen Tottenham, sarı-lacivertli kulübe 19 milyon euroluk bonservis bedeli + Vincent Janssen'i önerdi. Tottenham'ın teklifini değerlendirmeye alan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yapacağı görüşmenin ardından Vincent Janssen takası hakkındaki son kararını da verip, İngiliz kulübüne iletecek.

NAPOLI DE SIRADA BEKLİYOR

Tottenham'ın yanı sıra Napoli ile de resmi olarak görüşen Fenerbahçe, İtalyan kulübünden 12 milyon euroluk bir teklif aldı ancak bu teklifi kabul etmeyerek 20 milyon euro talep etti. Napoli gibi Lazio da Fenerbahçe'ye Eljif için teklif sundu ancak bu teklif de Fenerbahçe'nin talep ettiği rakamın 7 milyon euro altında kaldı ve süreç şu an için askıya alındı.

4 İTALYAN EKİPTEN TEKLİF VAR

Eljif Elmas'ın temsilcisi Gardi ise transfer süreci hakkında, "İtalya'nın dört büyük kulübünden teklif var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu iş için kararı verecek kişi. Kulübün memnun olacağı bir teklif olmadan bu transfer gerçekleşmez. Birçok Avrupa devi Eljif ile ilgili görüşme halinde. Bu sürpriz değil. Çünkü, Eljif çok kaliteli bir genç" dedi.