08 Aralık 2018, 12:53
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Tottenham 'Elmas' Buldu!

Fenerbahçeli Eljif Elmas'a teklif yağıyor. Şimdi de İngiliz devi Tottenham yıldız oyuncu için olumlu rapor hazırladı.

Makedon Skopje 24'e göre sarı-lacivertli oyuncuyla ilgilenen son kulüp Tottenham. İngiliz ekibinin scoutlarının 4 kez izlettiği Eljif'in performansını beğendiği ve olumlu rapor hazırladığı öğrenildi.
Avrupa'nın dev ekipleri Real Madrid, Manchester City, PSG gibi kulüplerin scoutları da Makedon yıldızı yakından izliyor. Kanarya sözleşmesini uzatmayı planlıyor. (Fotomaç)
Tottenham

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