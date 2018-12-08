Tottenham 'Elmas' Buldu!

<div>Makedon Skopje 24'e göre sarı-lacivertli oyuncuyla ilgilenen son kulüp Tottenham. İngiliz ekibinin scoutlarının 4 kez izlettiği Eljif'in performansını beğendiği ve olumlu rapor hazırladığı öğrenildi.</div> <div></div><div>Avrupa'nın dev ekipleri Real Madrid, Manchester City, PSG gibi kulüplerin scoutları da Makedon yıldızı yakından izliyor. Kanarya sözleşmesini uzatmayı planlıyor. (Fotomaç)</div><div></div> <div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div>