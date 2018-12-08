Tottenham, Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın Peşinde

Fenerbahçe'nin Makedon yıldız adayı Eljif Elmas, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Geçtiğimiz günlerde Makedon basını, Real Madrid'in Elmas'ın peşinde olduğunu yazmasından sonra bu kez İngiliz basını Tottenham'ın da 19 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiğini manşetlerine taşıdı. Genç oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Londra ekibinin devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öne sürüldü.

KOEMAN'IN DEĞİŞMEZLERİNE ARASINA GİRDİ

Sarı-Lacivertli kulübün Eljif için kapıyı en az 15 milyon eurodan açacağı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak lisans sorunu nedeniyle devre arasından sonra A Takıma yükselen 19 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman'dan formayı alamasa da bu sezon önce Phillip Cocu'nun ardında da Erwin Koeman'ın da değişmezleri arasına girdi.

22 maçta çubuklu formayı giyen Eljif, genç yaşına rağmen 8 kez de Makedonya A Milli Takımda boy gösterdi.

(Güneş)