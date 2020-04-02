Tottenham Hotspur 28 Sene Sonra Stamford Bridge'te Kazanıyor
Tottenham Hotspur, 1 Nisan 2018'de Londra derbisinde ezeli rakibi Chelsea ile Stamford Bridge'te karşılaşıyor. 28 yıldır Stamford Bridge'te kazanamayan Tottenham Hotspur, Dede Alli 2 ve Christin Eriksen'in attığı gollerle Chelsea deplasmanında kazanarak 28 yıllık seriyi 3-1'lik skorla sonlandırıyor.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Tottenham Hotspur, 1 Nisan 2018'de Londra derbisinde ezeli rakibi Chelsea ile Stamford Bridge'te karşılaşıyor. 28 yıldır Stamford Bridge'te kazanamayan Tottenham Hotspur, Dede Alli 2 ve Christin Eriksen'in attığı gollerle Chelsea deplasmanında kazanarak 28 yıllık seriyi 3-1'lik skorla sonlandırıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Tottenham Hotspur, Stamford Bridge, 1 Nisan, Londra, Spor