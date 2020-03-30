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Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, ülkede yeni tip koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadele için stadının kapılarını açtı.

30.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:49
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı

İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'un stadı koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi kişilere yardım için kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda, ilk olarak stadın otoparkının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda malzemelerinin muhafaza edildiği bir depoya dönüştürüldüğü belirtildi.

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE YER ALAN HERKESİN ÇABASINDAN GURUR DUYUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, topluma karşı bir sorumlulukları olduğunu belirterek, "Koronavirüsle mücadelede yer alan herkesin ortaya koyduğu çabadan gurur duyuyoruz. Bugünü, bu çabalara kulüpçe destek olmak için yapabileceklerimizin bir başlangıcı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Etiketler: Tottenham Hotspur, Koronavirüs, Tottenham, Spor
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Haberler ›› Spor ››Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı - Spor
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