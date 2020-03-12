Tottenham Hotspur, Old Trafford'da Manchester United'ı Deviriyor
Tottenham Hotspur, toplamda 5 golün atıldığı maçta Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 mağlup ediyor. Jan Vertoghen'in attığı golle 1-0 öne geçen Spurs'te 32 dakika sonra Gareth Bale ve Clint Dempsey golleri Spurs'ü Kırmızı Şeytanlar'ın evinde galibiyete taşıyor.
12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Tottenham Hotspur, toplamda 5 golün atıldığı maçta Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 mağlup ediyor. Jan Vertoghen'in attığı golle 1-0 öne geçen Spurs'te 32 dakika sonra Gareth Bale ve Clint Dempsey golleri Spurs'ü Kırmızı Şeytanlar'ın evinde galibiyete taşıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Tottenham Hotspur, Manchester United, Gareth Bale, Spor
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