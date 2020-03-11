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Tottenham Hotspur, RB Leipzig Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Tottenham Hotspur, UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı RB Leipzig maçının hazırlıklarını tamamladı. Jose Mourinho ve oyuncuları Almanya'ya gitmeden önce Londra'da ki son antremanını tamamladı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Tottenham Hotspur, UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı RB Leipzig maçının hazırlıklarını tamamladı. Jose Mourinho ve oyuncuları Almanya'ya gitmeden önce Londra'da ki son antremanını tamamladı. Tottenham Hotspur, RB Leipzig Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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