Tottenham Hotspur'un White Hart Lane'de Oynadığı Son Maç
Tottenham Hotspur, 1899-2017'ye kadar takıma ev sahipliği yapan White Hart Lane Stadyumu'nda son maçını Manchester United'a karşı oynadı. Mayıs 2017'de oynanan maçta Victor Wanyama gol perdesini açarken, Hary Kane'in golüyle Spurs senelerce takıma ev sahipliği yapan White Hart Lane'de son maçını Manchester United karşısında kazandı.
12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:01
Tottenham Hotspur, 1899-2017'ye kadar takıma ev sahipliği yapan White Hart Lane Stadyumu'nda son maçını Manchester United'a karşı oynadı. Mayıs 2017'de oynanan maçta Victor Wanyama gol perdesini açarken, Hary Kane'in golüyle Spurs senelerce takıma ev sahipliği yapan White Hart Lane'de son maçını Manchester United karşısında kazandı.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Tottenham Hotspur, Manchester United, White Hart Lane, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Spor
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı