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Tottenham Hotspur'un White Hart Lane'de Oynadığı Son Maç

Tottenham Hotspur, 1899-2017'ye kadar takıma ev sahipliği yapan White Hart Lane Stadyumu'nda son maçını Manchester United'a karşı oynadı. Mayıs 2017'de oynanan maçta Victor Wanyama gol perdesini açarken, Hary Kane'in golüyle Spurs senelerce takıma ev sahipliği yapan White Hart Lane'de son maçını Manchester United karşısında kazandı.

12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:01
Tottenham Hotspur, 1899-2017'ye kadar takıma ev sahipliği yapan White Hart Lane Stadyumu'nda son maçını Manchester United'a karşı oynadı. Mayıs 2017'de oynanan maçta Victor Wanyama gol perdesini açarken, Hary Kane'in golüyle Spurs senelerce takıma ev sahipliği yapan White Hart Lane'de son maçını Manchester United karşısında kazandı. Tottenham Hotspur'un White Hart Lane'de Oynadığı Son Maç

Kaynak: Dugout

Etiketler : Tottenham Hotspur, Manchester United, White Hart Lane, Spor

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