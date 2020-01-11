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Tottenham'ı yenen Liverpool, rekora imza attı

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında lider Tottenham'ı 1-0 yenen lider Liverpool, bir rekora imza attı. En yakın rakibiyle Leicester City ile puan farkını 16'ya çıkaran Liverpool, Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda en yüksek puan toplayan takım rekorunun da yeni sahibi oldu.

11.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:01

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında lider , 'ı 1-0 yendi. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, ligde namağlup liderliğini koruyan sezonun formda ekibi Liverpool'u ağırladı.

EN YAKIN RAKİBİYLE PUAN FARKINI 16'YA ÇIKARDI

Konuk ekip Liverpool, 37. dakikada Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı. Puanını 61'e yükselterek bir maç eksiğiyle namağlup lider unvanını sürdüren Liverpool, ligde en yakın rakibi Leicester City ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkardı.

REKORUN YENİ SAHİBİ LİVERPOOL OLDU

İngiltere temsilcisi, Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda en yüksek puan toplayan takım rekorunun da yeni sahibi oldu.

Tottenham'ı yenen Liverpool, rekora imza attı

Jose Mourinho, Tottenham, Liverpool, Spor

Kaynak: AA


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