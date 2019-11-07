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Tottenham'ın Fransız kalecisi Lloris ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, sakatlığının devam etmesi nedeniyle sol kolundan ameliyat edildi.

07.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:24 Tottenham'ın Fransız kalecisi Lloris ameliyat edildi
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, sakatlığının devam etmesi nedeniyle sol kolundan ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen ay Brighton & Hove Albion maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol dirseğinde çıkık tespit edilen 32 yaşındaki kaleci, yeniden sağlık kontrolünden geçti.
Kolundaki sorunun devam etmesi ve beklenen iyileşmenin sağlanamaması nedenleriyle ameliyata alınan Lloris'in, gelecek yılın ilk dönemlerinde yeniden antrenmanlara katılacak düzeye gelmesi bekleniyor.
Tottenham formasıyla 307 karşılaşmada topu 337 kez ağlarında gören Hugo Lloris, 107 maçta ise rakip takıma gol izni vermedi.

Hugo Lloris, Tottenham, Spor

Kaynak: AA

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