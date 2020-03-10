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Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde Deplasmanda Attığı En Unutulmaz Goller

İngilitere'nin en büyük takımlarından Tottenham Hotspur'un Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda aldığı en iyi sonuçlara göz atalım.

10.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:21
İngilitere'nin en büyük takımlarından Tottenham Hotspur'un Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda aldığı en iyi sonuçlara göz atalım. Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde Deplasmanda Attığı En Unutulmaz Goller

Kaynak: Dugout

Etiketler : Tottenham Hotspur, Spor
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