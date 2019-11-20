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Tottenham'ın yeni teknik direktörü Mourinho oldu

İngiliz ekibi Tottenham, Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Jose Mourinho ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

20.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:31Tottenham'ın yeni teknik direktörü Mourinho oldu
İngiliz ekibi Tottenham, Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Jose Mourinho ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Premier Lig'in son 5 haftasında 3 puana hasret kalan Tottenham'da Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Arjantinli teknik adamdan sonra teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho getirildi. Londra temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mourinho ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyuruldu.

Kariyerinde daha önce Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter ve Porto gibi takımları çalıştıran Mourinho yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir tarih ve tutkulu taraftara sahip bir kulübe katılmaktan heyecan duyuyorum. Takımdaki kalite beni heyecanlandırıyor. Bu oyuncularla çalışacak olmak buraya gelirken beni en çok etkileyen şeydi" şeklinde konuştu.

56 yaşındaki teknik direktör, 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, 2 kez de UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Mourinho, 2002-2003 sezonunda Porto'nun başında UEFA Kupası'nı kaldırırken, 2003-2004 sezonunda da kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını aldı. Portekizli teknik adam, 2009-2010 döneminde ise Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başarmıştı. Başarılı teknik adam, son olarak 2016-2017 sezonunda çalıştırdığı Manchester United'ı UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon yapmıştı.

Mourinho ayrıca Premier Lig, La Liga, Serie A ve Portekiz Ligi'nde çalıştırdığı takımlarla şampiyonluklar yaşadı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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