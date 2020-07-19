Tottenham, Leicester City'i 3-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham evinde Leicester City ile karşılaştı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
19.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Leicester City, Londra'da Tottenham'a konuk oldu.
Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmada Tottenham, Leicester Cityli James Justin'in 6. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
KANE SAHNEYE 2 GOLLE ÇIKTI
Maçın ilk yarısı, Harry Kane'in 37. ve 40. dakikalarda attığı gollerle Tottenham'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Tottenham, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, son lig maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alarak sezonu kapatmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Leicester City, bu skorla 62 puanda kalırken, Tottenham 58 puana yükseldi.
Kaynak: AA
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