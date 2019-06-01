Tottenham-Liverpool finalinde sahada davetsiz misafir

Liverpool ile Tottenham arasında oynana Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde sosyal medya üzerinden erotik şakalar yapan kadın fenomen sahaya girdi.

GÜVENLİKLER TARAFINDAN SAHA DIŞINA ÇIKARILDI

Tottenham'ın hücuma kalktığı sırada bir kadın taraftar koşarak sahanın ortasına doğru ilerledi. Kadın taraftarı sahada gören maçın hakemi Damir Skomina, mücadeleyi durdurdu. Kadın taraftar güvenlikler tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra mücadele devam etti.

Sahaya giren kadının 2014 Dünya Kupası finalinde sahaya giren Youtuber Vitaly Zdorovetskiy'nin sevgilisi olduğu ortaya çıktı.