Tottenham-Liverpool: On binlerce taraftar Şampiyonlar Ligi finali için Madrid'de, biletler 25 bin...

Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı, Tottenham ile Liverpool, Cumartesi günü TSİ 22: 00'de Madrid'deki Estadio Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşıya karşıya gelecek. On binlerce futbolsever dev final için İspanya'nın başketine akın etti. Londra gazetesi Evening Standard, maç biletlerinin karaborsada 25 bin sterline (184 bin TL) alıcı bulduğunu yazdı.

Estadio Wanda Metropolitano Stadyumu'nun seyirci kapasitesi yaklaşık 68 bin.

İki takımın taraftarlarına ise toplam sadece 34 bin bilet verildi.

50 bin kişinin de sırf maç atmosferini tatmak için Madrid'e gitmesi bekleniyor.

Yetkililer, Cumartesi gecesi Madrid'deki otellerde doluluk oranının yüzde 100'ü bulacağını açıkladı.

Tottenham'da daha önce sakatlık geçiren Harry Kane, Harry Winks ve Davinson Sanchez forma giyebilecek durumda. Victor Wanyama'nın durumu şüpheli, Ben Davies'in sakatlığı ise sürüyor.

Kane'in forma giyebilecek olması, Tottenham'a gol yollarında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu aynı zamanda Güney Koreli yıldız Son Heung-Min ya da yarı finalde Ajax karşısındaki mucize geri dönüşün, hat-trick yapan kahramanı Brezilyalı Lucas Moura'nun kulübede oturması anlamına geliyor.

Liverpool'da tek sakat Naby Keita

Liverpool'da ise kasığından sakatlanan Roberto Firmino iyileşti. Takımda tek sakat oyuncu Naby Keita.

Menajeri Jurgen Klopp'un sahaya çok sürpriz bir kadro sürmesi beklenmiyor. Alman teknik adamın tek ikilemi orta sahada olacak.

Klopp'un, orta sağ üçlüsünde kaptan Jordan Henderson ve Fabinho'nun yanına koyacağı isim ya tecrübeli oyuncu James Milner, ya da yarı finalin kahramanlarından Georgio Wijnaldum olacak.

Barcelona karşısında alınan 4-0'lık yarı final galibiyetinde sakatlık yüzünden oyunu yarım bırakan Andrew Robertson'ın sol bekteki yerini alması bekleniyor. Dejan Lovren'in yerine Joel Matip'in forma alması da bir diğer olasılık.

İki takım arasında Premier Lig'de oluşan büyük puan farkına karşın, finalin başa baş geçmesi muhtemel.

Liverpol, bu sezon Premier Lig'de Tottenham ile oynadığı her iki karşılaşmayı da, zorlanarak son dakikalardaki gollerle 2-1 kazanmıştı.

İki takımın son sekiz maçından yedisinde hem Liverpool hem de Tottenham gol atmayı başardı.