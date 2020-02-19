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Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 16. turu maçlarında Tottenham, RB Leipzig takımını konuk edecek. Lig'de B Grubunda yer alan Tottenham, son beş maçta sadece iki yenilgi aldı, Leipzig ise iki galibiyet elde etti. Peki, Tottenham - RB Leipzig maçı saat, kaçta, hangi kanalda? Tottenham - RB Leipzig maçı muhtemel 11'i...

19.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:14Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in başarılı takımlarından , 19 Şubat akşamı, Bundesliga'dan 'i evinde karşılayacak. Şampiyonlar Ligi 16. turunda neler olacak merak ediliyor. Tottenham Hotspur Stadium'da gerçekleşecek maçın hakemi kim? UEFA'da 8 grupta 32 takım mücadele edecek. İşte, Tottenham - RB Leipzig maçı detayları...

TOTTENHAM - RB LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bundesliga temsilcisiLeipzig, G grubunda 11 puan ile zirvede görünüyor. Tottenham - RB Leipzig karşılaşması 19 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'de gerçekleşecek ve maç, beIN Spors 1'den canlı olarak aktarılıyor.

TOTTENHAM - RB LEİPZİG MAÇI HAKEMİ

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak UEFA'nın heyecan yaratan maçının hakemliğini başarılı adamı Cüneyt Çakır yönetecek.

TOTTENHAM - RB LEİPZİG MAÇI MUHTEMEL 11'İ

İki takımda da sakatlar ve cezalılar bulunuyor. B grubunun ikincisi Tottenham'da; Moussa Sissoko, Erik Lamela, Harry Kane, Heung-Min Son, Juan Foyth isimler forma giyemeyecek. RB Leipzig takımında da; Kevin Kampl, Willi Orban, Dayot Upamecano, Tyler Adams, Ibrahima Konate 16. tur maçında sahada olamayacak.

Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Tanganga, Winks, Ndombele, Lo Celso, Bergwijn, Alli, Lucas.

RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino, Laimer, Haidara, Forsberg, Sabitzer, Werner, Schick.


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