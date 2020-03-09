Tottenham-Red Bull Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham Hotspurs, Red Bull Leipzig'e konuk olacak. İlk maçı evinde 1-0 kaybederek avantajını kaybeden Spurs, Leipzig'deki maça Kane, Son ve Bergwijn gibi yıldızlarından yoksun çıkacak. Kritik maç öncesi Tottenham cephesinden dikkat çeken istatistikler karşınızda..
09.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:21
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham Hotspurs, Red Bull Leipzig'e konuk olacak. İlk maçı evinde 1-0 kaybederek avantajını kaybeden Spurs, Leipzig'deki maça Kane, Son ve Bergwijn gibi yıldızlarından yoksun çıkacak. Kritik maç öncesi Tottenham cephesinden dikkat çeken istatistikler karşınızda..
Kaynak: Dugout
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Etiketler : Red Bull Leipzig, Tottenham, Leipzig, Spor
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