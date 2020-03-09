Menü
Haberler ›› Spor ››Tottenham-Red Bull Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler - Spor

Tottenham-Red Bull Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham Hotspurs, Red Bull Leipzig'e konuk olacak. İlk maçı evinde 1-0 kaybederek avantajını kaybeden Spurs, Leipzig'deki maça Kane, Son ve Bergwijn gibi yıldızlarından yoksun çıkacak. Kritik maç öncesi Tottenham cephesinden dikkat çeken istatistikler karşınızda..

09.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:21
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham Hotspurs, Red Bull Leipzig'e konuk olacak. İlk maçı evinde 1-0 kaybederek avantajını kaybeden Spurs, Leipzig'deki maça Kane, Son ve Bergwijn gibi yıldızlarından yoksun çıkacak. Kritik maç öncesi Tottenham cephesinden dikkat çeken istatistikler karşınızda.. Tottenham-Red Bull Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler

Kaynak: Dugout

Etiketler : Red Bull Leipzig, Tottenham, Leipzig, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Spor
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü Spor
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Spor
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Spor
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Spor
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması