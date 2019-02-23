23 Şubat 2019, 17:54
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Burnley'ye Yenilen Tottenham, Şampiyonluk Yarışında Yara Aldı

İngiltere Premier Ligin 27. haftasında Tottenham, deplasmanda Burnley'ye 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

İngiltere Premier Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, Turf Moor Stadında Burnley'nin konuğu oldu. İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi Burnley, 57. dakikada Chris Wood'un golüyle 1-0 öne geçti.

TOTTENHAM İLE CİTY ARASINDA PUAN FARKI AÇILDI

Çabuk toparlanan Tottenham, 65. dakikada yıldız oyuncusu Harry Kane'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Kontrataklarla etkili olan Burnley, 83. dakikada Ashley Barnes'ın golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla 3. sıradaki Tottenham ile lider Manchester City arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Burnley ise 30 puan ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi.

Spor
Kaynak: AA


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